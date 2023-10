FVS orienta a como evitar leptospirose e mais doenças no período da seca no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) alertou, nesta segunda-feira (2), para medidas de prevenção para evitar as doenças no período das vazantes no Amazonas, como hepatite A, e leptospiroses e doenças diarreicas aguda.

No período de janeiro a agosto de 2023, foram confirmados 18 casos de Hepatite A, contra 15 casos confirmados da doença no mesmo período, no ano passado, conforme os dados do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-AM.

Em relação à leptospirose, foram 24 casos confirmados até agosto de 2023, e 48 casos da doença em 2022, o que significa uma redução de 66,7% de casos.

Além de doenças de notificação compulsória como hepatite A e leptospirose, o órgão monitora através da rede sentinela as doenças diarreicas agudas.

Caso alguém apresente os sintomas como diarreia, febre e vômito é necessário procurar uma unidade de saúde. O atendimento precoce evita casos graves e até óbito pela doença.

Prevenção

O uso do hipoclorito de sódio é utilizado para tratamento domiciliar da água de consumo humano e recomendado principalmente, neste período da vazante, com a finalidade de melhorar a qualidade da água e prevenir doenças de veiculação hídrica.

O produto é distribuído para pessoas que não têm acesso ao serviço de água tratada, de forma gratuita, pelas secretarias municipais de saúde do interior.

De acordo com os profissionais de saúde, para o tratamento da água para consumo humano recomenda-se colocar 2 gotas de hipoclorito de sódio de concentração a 2,5%, para cada 1 litro de água.