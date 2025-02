Funcionário Esmagado por placa de mármore estava no 2º dia de trabalho

Manaus/AM – O funcionário de uma empresa, que morreu na manhã desta segunda-feira (3) após ter a cabeça esmagada por uma placa de mármore enquanto descarregava material na loja Granprime, na Avenida Nathan Xavier, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, foi identificado como Liam Campelo, natural de Carauari. De acordo com testemunhas, o homem estava no emprego há apenas dois dias.

Segundo o advogado da empresa, Maycon Abrantes, Liam não era funcionário da loja, apenas realizava a entrega do material. “Ninguém viu o que aconteceu. Ouviram o barulho e, quando chegaram, o acidente já havia ocorrido”, disse.

A vítima havia finalizado o descarregamento quando a placa, com cerca de 300kg, tombou sobre ele. Ainda não se sabe se ele tropeçou ou se algo provocou o deslocamento do material. O corpo foi removido com o apoio do Corpo de Bombeiros. A perícia foi acionada. O motorista do caminhão que transportava as pedras também será ouvido.