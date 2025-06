Funcionária do Veneza caiu de moto após bater em carro de militar do Exército

Manaus/AM - A funcionária do Veneza, Maria Cleomar Paiva, de 34 anos, caiu da moto em que pilotava após bater na dianteira do carro de um militar do Exército. O acidente ocorreu, na noite desta sexta-feira (06), na Avenida Umberto Calderaro, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Gerson Oliveira, da Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima bateu a moto na traseira do carro do militar, um SUV Nivus, e em seguida, caiu da motocicleta. O motorista chegou a perseguir outro veículo após a batida no carro, sem perceber que havia uma vítima.

"Esse condutor, ele perseguiu um outro veículo pensando que tinha sido esse veículo que havia colidido com a sua traseira. Quando ele foi alertado por um motociclista de que ele havia derrubado uma pessoa em uma motocicleta. E aí ele decidiu retornar ao local em que ocorreu o acidente. E esse outro veículo prosseguiu, mas não sabemos se esse outro veículo também tem algum envolvimento com esse acidente. Ou causando a colisão da motocicleta com o veículo da frente ou se depois de caída ele passou de alguma maneira por cima, nós não sabemos com certeza", explicou o delegado.

O militar será encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

O corpo de Maria Cleomar foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a causa da morte será identificada após exames necroscópicos.