Família cancela velório do cantor de forró após tiroteio no Amazonas

De acordo com testemunhas, Illguinner foi baleado enquanto filmava o velório. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Manaus/AM - O velório do cantor de forró, Romarinho Mec, foi cancelado após o tiroteio que terminou na morte do influencer Illguinner Menezes, na noite desta quinta-feira (09), no Cacau Pirera, interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.