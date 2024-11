Envolvido em homicídio de homem que teve morte decretada por facção é condenado em Manaus

Após a votação, o Conselho de Sentença condenou o réu de acordo com a denúncia e a decisão que o levou a ser julgado em plenário, - homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Conforme o TJAM, segundo a denúncia do Ministério Público, Pablo foi retirado de sua residência e levado para o local onde seu corpo foi posteriormente encontrado com marcas de tiros. Testemunhas disseram que Pablo pertencia a uma determinada facção criminosa e teria migrado para uma facção rival. Com a mudança, teve sua morte decretada e executada.

Manaus/AM - Ediney Fonseca Nunes foi condenado a 21 anos e dois meses de prisão pelo por assassinar Pablo Oliveira dos Santos, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 19h, na Rua Marapatá, Ramal do Ipiranga, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

