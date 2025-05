Emprego: Sine Manaus abre 332 vagas nesta sexta-feira

Manaus/AM - O Sine Manaus está oferecendo 332 vagas de emprego em diversas áreas nesta sexta-feira (23), das 8h às 14h. Os interessados podem validar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) por meio do aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site gov.br/trabalho.

Para participar da pré-seleção, concorrer a uma das oportunidades ou receber orientações sobre cadastro, carteira digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

As vagas abrangem diferentes áreas de atuação e são uma oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Confira

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar tarefas operacionais e rotineiras.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Funileiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na fabricação e reparo em peças e estruturas metálicas, incluindo a criação de peças personalizadas, a restauração de objetos danificados e a produção de peças para equipamentos industriais; funilaria com aço inox.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Caixa – vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – abrir e fechar o caixa, registrar vendas, receber e conferir numerários e demais formas de pagamento, realizar sangria, devoluções, estornos e troca de mercadorias, cancelamento e reemissão de cupons e notas fiscais conforme procedimento pré-estabelecido; reabastecer eventualmente a área de venda com as mercadorias devolvidas ou abdicadas pelos clientes.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor – vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar abastecimento de mercadorias na área de venda, acompanhando o fluxo de saída e requisitando junto à liderança o necessário para manter abastecimento com todas as mercadorias expostas; reabastecer a área de venda com as mercadorias devolvidas ou abdicadas pelos clientes.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Topógrafo

Escolaridade – ensino técnico completo em Topografia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na medição e mapeamento de terrenos, utilizando técnicas e equipamentos específicos para coletar dados precisos sobre a forma e características de uma determinada área geográfica.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Apontador de Obra

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em Obras de Terraplanagem, Asfalto e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a ponte entre o planejamento e a execução; coordenar os diversos elementos que compõem uma obra, desde a gestão de materiais até a supervisão da mão de obra.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atividades administrativas de uma empresa, realizando tarefas operacionais e rotineiras.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em área de construção civil e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar auxílio em trabalhos de construção, limpeza e manutenção, executando tarefas como escavação, transporte de materiais, preparação de misturas e limpeza do canteiro de obras.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em área de construção civil e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar uma variedade de atividades relacionadas à construção civil, incluindo a execução de alvenarias, a construção de estruturas como paredes e fundações, a instalação de pisos e revestimentos, a aplicação de rebocos e concretagem de estruturas.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Enfermagem

Escolaridade – ensino técnico completo em Enfermagem;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office, conhecimento em E–social e ter documentação completa;

Atividades – atuar no atendimento ao público; palestra sobre saúde e SST; digitação, digitalização e arquivamento de documentos.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas – vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente, operação de caixa.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Calceteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – revestir e reparar pavimentos, assentando paralelepípedos ou outros cubos de pedra; efetuar alinhamentos, preparar o leito, espalhando areia, pó de pedra ou caliça.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fazer saladas, sucos, temperar proteínas, arrumar buffet, lavar louças.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – trabalhar com o recrutamento e seleção, entrevistas, integração de novos colaboradores, Fopag, admissão/ demissão, férias e demais atividades de departamento pessoal.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-33, NR-35 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manutenção em navio porta–contêineres.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Sul e adjacências, ter experiência com vendas, estoque de materiais, habilidade básica em mídias sociais e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, gerenciamento de pedidos, elaboração de propostas comerciais, suporte à equipe de vendas e organização e controle de documentos.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Oeste, Centro Oeste, disponibilidade de horário, escala 6x1 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na operação de caixa e reposição de mercadorias.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 4

1 vaga – Montador de Pneus

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a troca de pneus, rodas e válvulas e montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas - Motorista de Caminhão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - transporte de cargas por longas distâncias; preparação do caminhão para a viagem, inspeções diárias, cumprimento de prazos de entrega, e a manutenção básica do veículo.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 182

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar Operacional Setor Industrial

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Chupinguaia (RO);

Atividades – Pesagem e balança de peças de carne; Transporte de peças de carne para a logística; Lavagem de peças de carne; Auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Operador de Produção II

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Concórdia – SC ou Marua – RS, ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; cortar, coletar, pesar e embalar alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no carregamento e descarregamento de mercadorias, organização de estoque, movimentação de cargas dentro de um espaço determinado, além de realizar inspeções de segurança nos equipamentos antes de cada uso.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Planejamento

Escolaridade – emsino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar na elaboração, manutenção e atualização do planejamento estratégico, orçamentos e novos projetos, com o objetivo de melhorar os processos operacionais e estratégicos de uma empresa.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Socorrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir veículos de emergência, prestar primeiros socorros e auxiliar a equipe médica.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 96

25 vagas – Auxiliar de Restaurante

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré–preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré–preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e documentação completa;

Atividades – recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá–los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Manutenção de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – supervisionar atividades de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e emergencial de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração; promover melhorias e inovações tecnológicas no processo de manutenção; coordenar a instalação de máquinas e a construção de equipamentos para linha de produção.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José 1, São José 2, Coroado, Japiim, Petrópolis, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Educandos, São Lázaro e ter documentação completa;

Atividades – assistência nas operações diárias das funções e obrigações de rh; divulgação das vagas da entidade; condução de processos de recrutamento e seleção.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Carreta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com transporte de cargas, Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários de acordo com as leis de trânsito e normas de segurança, em um conjunto de veículos, composto por um cavalo mecânico e um ou mais trailers ou carretas; elaborar relatórios de viagem e rota e faz conferência dos materiais para assegurar a correta entrega e coleta; efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo, abastecimentos, pedágios, taxas de cargas e descargas e demais despesas inerentes a operação; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – analisar as compras de materiais, equipamentos, matérias–primas e serviços, realizar cotação e negociação com fornecedores, emitir pedidos e acompanhar o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar análise, classificação e conciliação contábil e fiscal, executar análise e conciliação de contas, apuração de impostos, elaboração e entrega de obrigações acessórias, análise de documentação fiscal, planejamento tributário.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e ter documentação completa;

Atividades – prospecção de clientes, demonstração de produtos ou serviços, negociação e fechamento de vendas, além de atividades de pós–venda e análise de resultados.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar diversos serviços de manutenção, reparo e pequenas obras em áreas como alvenaria, carpintaria, pintura e hidráulica, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 23/05/2025 ou encerramento da vaga.