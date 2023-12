Em meio à polêmica por uso do nome 'Amazon', gigante anuncia investimento milionário na Amazônia

Manaus/AM - Bezos Earth, CEO da Amazon, anunciou durante a COP28, em Dubai, que vai investir R$ 80,2 milhões no combate ao desmatamento da Amazônia no Pará.

O empresário anunciou ainda, que deve investir mais US$ 850 milhões para apoiar sistemas alimentares e climáticos até 2030.

O investimento milionário foi divulgado logo depois do governador do Amazonas, Wilson Lima, informar que vai debater o uso do nome do estado pela gigante da tecnologia.

O objetivo de Lima é que a empresa também invista no Amazonas, já que faz uso do nome do mesmo sem nenhum tipo de compensação financeira.

O governador tem uma reunião marcada com a Amazon nesta segunda-feira (5), durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Contudo, o encontro não será com Bezos, mas com outros representantes e acontecerá de forma pública, com a presença de outros governadores do Consórcio Amazônia Legal.