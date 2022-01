Detran prorroga prazo para entrega de documentos do 'CNH Social' no Amazonas

A documentação deve ser entregue até as 14h da sexta-feira no posto do Detran do município onde a pessoa foi selecionada.

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) prorrogou até sexta-feira (04) o prazo para entrega dos documentos de inscrição no projeto “CNH Social” em 17 municípios do interior. São eles: Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Iranduba, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Silves, Tabatinga e Tefé .

