Desembargadora suspende temporariamente instalação de medidores da Amazonas Energia

Segundo a alegação, a altura em que os novos medidores estão sendo colocados nos postes (cerca de quatro metros) prejudica a fiscalização da medição do efetivo consumo por parte dos usuários. Além disso, consumidores denunciaram aumento nas tarifas após a instalação do novo sistema.

Conforme o documento, a instalação do sistema viola o regramento previsto na Resolução 414, da Aneel, a exemplo do art. 243, que prevê que a distribuidora deve assegurar, quando da instalação de medição externa, meios que permitam ao consumidor acompanhar a leitura do medidor a qualquer tempo.

Segundo a decisão, foi suspenso "a implantação do novo sistema de medição inteligente, bem como as medições já efetivadas por esse novo sistema, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao dia, até o limite de 30 dias multa".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.