Deputado quer impedir destruição de bens apreendidos por crime ambiental no Amazonas

O projeto de lei do deputado Mário César Filho ainda precisa ser apreciado e aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Indagado sobre o potencial benefício a infratores, como os envolvidos em garimpo e desmatamento ilegal, o deputado ressalta que a ideia é ressignificar o destino desses equipamentos, seguindo os princípios do Art. 25, § 5º da Lei Federal nº 9.605/1998. Este artigo determina a apreensão de produtos e instrumentos utilizados em infrações ambientais, com a venda dos instrumentos garantindo a sua descaracterização por meio da reciclagem.

O projeto de lei também propõe a proibição aos órgãos de fiscalização ambiental do estado de participar em ações conjuntas com autoridades federais (PF, Ibama e Funai) que envolvam a destruição ou inutilização de bens apreendidos. Mário César Filho destaca que a intenção é proporcionar uma destinação mais sustentável e economicamente viável para esses equipamentos.

Manaus/AM - O deputado estadual Mário César Filho (União) apresentou um projeto de lei que visa impedir a destruiçaõ de equipamentos apreendidos em operações ambientais no Amazonas. O Projeto de Lei nº 1082/2023 propõe a proibição aos órgãos públicos de fiscalização ambiental do estado de destruir os itens confiscados de atividades ilegais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.