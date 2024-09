David Almeida mantém larga vantagem em relação ao 2º colocado em pesquisa divulgada pela Quaest

Manaus/AM - Uma segunda pesquisa Quaest para a prefeitura de Manaus, divulgada nesta segunda-feira (16), mostra que o prefeito David Almeida (Avante) mantém larga vantagem em relação ao 2º colocado.

A pesquisa Quaest, contratada pela Rede Amazônica, mostra o prefeito com 38% das intenções de voto. Outros três candidatos aparecem em segundo lugar, considerando a margem de erro de três pontos, sendo Roberto Cidade (União Brasil) com 19%; Amom Mandel (Cidadania), 15%; e Capitão Alberto Neto (PL) com 13%.

Segundo a pesquisa Quaest divulgada em 26 de agosto, David aparecia com 37%; Roberto Cidade estava com 15%; Amom Mandel 17%; e Capitão Alberto Neto com 12%.

A pesquisa também mostra a posição dos outros candidatos. Marcelo Ramos (PT) aparece com 6% (eram 7%); Wilker Barreto (Mobiliza) com 1% (3% anteriormente); Gilberto Vasconcelos (PSTU) com 0% (anteriormente com 0%). Indecisos foi de 4% para 5% e Brancos/Nulos/Não vai votar, foi de 5% para 3%.

Para as intenções de voto no 2º turno, David também aparece em primeiro em todos os cenários. Confira:

-David Almeida (Avante): 53%

-Roberto Cidade (União Brasil): 33%

-Indecisos: 3%

-Brancos/Nulos/Não vai votar: 11%

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro e entrevistou 900 eleitores com 16 anos ou mais em Manaus. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

O levantamento também mostra o percentual de rejeição. Confira:

-Marcelo Ramos (PT): 52% (eram 48% em 26 de agosto)

-David Almeida (Avante): 39% (eram 36%)

-Wilker Barreto (Mobiliza): 35% (eram 34%)

-Roberto Cidade (União Brasil): 34% (eram 33%)

-Capitão Alberto Neto (PL): 34% (eram 31%)

-Amom Mandel (Cidadania): 34% (eram 31%)

-Gilberto Vasconcelos (PSTU): 15% (eram 15).

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o número AM-02587/2024.