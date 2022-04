Com provas pela manhã e à tarde, concurso da PC tem 66 mil inscritos no Amazonas

Manaus/AM - Governo do Estado realiza, neste domingo (3), as provas do concurso público para 66 mil inscritos no concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Desta vez, o certame preencherá 300 vagas para os cargos de investigador, escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista). As provas são aplicadas na capital e em sete municípios do interior.

Em Manaus, o concurso público acontece em mais de 50 unidades, contando com o efetivo de 200 policiais que fazem o acompanhamento. Também participam do certame os municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. Para os cargos de escrivão e perito, as provas ocorrem das 8h às 13h. Para investigador, o horário será das 15h às 19h30.

“Concurso público deve ser cíclico. Precisamos de novas pessoas entrando na polícia. Nós temos o interior, o Amazonas é muito grande, o maior estado, e a oportunidade chegou. Estamos torcendo para esse concurso. Os policiais estão todos envolvidos para que ele seja o melhor possível e tenhamos logo esse pessoal nos nossos quadros funcionais", destacou o presidente da Comissão do Concurso da PC-AM, Thyago Tenório.

No dia 27 de março, mais de 7 mil candidatos participaram das provas para o cargo de delegado de polícia. A organização dos dois certames é da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O concurso, que estava sendo aguardado há mais de 10 anos, é uma iniciativa do governador Wilson Lima, que visa reforçar o programa Amazonas Mais Seguro.

Preparação – Para a bacharel em Direito Daniela Santana, 24, a preparação para o concurso deste domingo iniciou ainda na faculdade. Graduada há poucos meses, ela conta que intensificou a rotina de estudos especialmente para a prova, na qual ela concorrerá aos cargos de delegada, escrivã e investigadora.

"É bastante concorrência, tem pessoas de outros estados vindo, mas todo mundo que faz um concurso quer passar, a gente sonha com isso, ainda mais um concurso da polícia, que é uma coisa tão específica e especial para quem é apaixonado pelo trabalho e quer se ver ali. A expectativa é alta, você quer passar e dar o seu melhor, dá um nervosismo, mas está tudo certo", declara Daniela Santana.

O tecnólogo Carlos Procópio faz as provas deste domingo para os cargos de escrivão e investigador. Com apenas 20 anos, ele conta que não esperava tantas oportunidades para realizar o sonho de passar em um concurso.

“Eu me assustei, porque não esperava tão cedo e, também, porque formei recentemente, é a minha área e eu já tinha esperança. O trabalho do governador tem sido maravilhoso nessa área, porque passamos por tantos problemas, tantas dificuldades, e as pessoas almejam essa estabilidade”, destaca Carlos Procópio.

Concurso - De acordo com a FGV, para o cargo de investigador foram 43 mil inscrições; para escrivão foram 19 mil; e para perito (legista, criminal e odontolegista) foram 4 mil. Somando os três cargos, foram homologadas as inscrições de 66 mil candidatos que irão prestar provas de ingresso na instituição.

São 200 vagas para investigador e 62 para escrivão, ambos os cargos com remuneração de R$ 12.948,78; 27 para perito criminal, além de 8 para médico legista e 3 vagas para odontolegista, com remuneração de R$ 16.237,85.