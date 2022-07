‘Colômbia’ revela negócios com pescadores no Amazonas e nega ter mandado matar Dom e Bruno

Manaus/AM - Suspeito de ser o mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, ‘Colômbia’ foi preso ao se apresentar com documento falso na Sede da Polícia Federal em Tabatinga, nesta quinta-feira (7).

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8), o superintende da PF no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, relatou que o suspeito foi ao local por orientação do advogado após o nome dele circular na mídia como mandante do crime.

Ainda segundo o delegado, Colômbia se apresentou com o nome “Rubens Villar Coelho”, que constava no documento falso, mas ele possui outros documentos falsos de nacionalidades peruana e colombiana. A polícia investiga a real identidade do suspeito.

Ao ser questionado sobre o envolvimento no assassinato de Bruno e Dom, ele negou e informou que trabalha com pescado e tem relação comercial com pescadores da região. A PF investiga se trata de pesca ilegal na região.

‘Colômbia’ ficará detido aguardando audiência de custódia.