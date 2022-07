PF pede prisão preventiva de suspeitos de matar Dom e Bruno no Amazonas

Manaus/AM – Os três suspeitos presos pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, devem ter a prisão temporária convertida em preventiva nos próximos dias.

Isso porque a Polícia Civil do Amazonas e a Polícia Federal já informaram que vão entrar com pedido de conversão junto à Justiça. A solicitação prevê mais 120 dias de prisão. Um pedido de prorrogação do inquérito policial também será apresentado.

Amarildo Oliveira, o “Pelado”, Oseney dos Santos, o “Dos Santos” e Jefferson Lima, o “Pelado da Dinha”, foram presos em Atalaia do Norte e confessaram a participação no crime, apenas Dos Santos nega o envolvimento.

Pelado foi preso no dia 7 de junho, Oseney foi detido no dia 14 e o Pelado da Dinha foi preso no dia 18. A princípio, a prisão é de 30 dias, mas com a conversão para preventiva, esse prazo quadruplica.