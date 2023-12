Cerca de 120 Carteiras de Identidade Nacional são emitidas durante Expoagro

A Exposição segue até este domingo (9), no novo Parque de Multiuso Dr. Eurípides Ferreira Lins, situado no quilômetro 2 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), no Tarumã-Açu, zona rural de Manaus.

Um desses cidadãos foi o motorista carreteiro Ediberto Sales, 54. Ele contou que esteve visitando a 45ª Expoagro e durante a visita foi informado que no stand da SSP-AM compartilhado com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus), o documento estaria sendo expedido.

Manaus/AM - Cerca de 120 pessoas solicitaram a Carteira de Identidade Nacional (CIN) durante a 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro). Os atendimentos foram realizados entre terça-feira (5) e quinta-feira (7) pelas equipes do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

