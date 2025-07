Campanha “Fique em Dia” permite quitar dívidas com desconto em Manaus

Durante o período, é possível quitar os débitos com até 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista, além de opções de parcelamento em até 48 vezes, dependendo do caso.

Manaus/AM - A campanha “Fique em Dia com a Cosama” começou nesta segunda-feira (21) e vai até o dia 22 de agosto. Moradores de 15 municípios do interior do Amazonas podem procurar uma das 16 agências da Cosama para negociar dívidas de contas de água.

