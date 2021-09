Caixa Econômica Federal abre concurso com 33 vagas para o Amazonas

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira (10) o edital para o concurso público nacional da entidade. Serão 1.100 vagas para a função de técnico bancário novo exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). São 1.000 vagas para preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro de reserva. Dessas vagas, 33 são para o estado do Amazonas, sendo 28 imediatas e 5 para cadastro. As Inscrições pela Internet, exclusivamente para PcDs, estão abertas do dia 10 até às 23:59 do dia 27 de Setembro de 2021.



O salário é de R$ 3 mil para jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais e além do salário, terá participação nos lucros ou resultados, plano de saúde, plano de Previdência Complementar, auxílio Refeição/Alimentação, vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional, acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Para participar do concurso, o candidato deve ser PcD e ter certificado de conclusão ou diploma do ensino médio completo. Do total, 20% das vagas serão destinados aos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência/pretos ou pardos. O candidato pode optar por trabalhar na rede de agências no seu estado ou na área de tecnologia da informação (TI) do banco no Distrito Federal.



Os aprovados vão exercer as funções de atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços; identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica; efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral; inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento; efetuar cálculos diversos e controles numéricos; identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua; e executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional dos cargos.



Para provar sua deficiência, o candidato deverá enviar, via internet, no formato PDF, o relatório médico digital, emitido nos últimos 36 meses. O documento deve ser assinado por certificado digital atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura por certificação digital do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) no documento, cujo formulário eletrônico encontra-se disponível em https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/arquivos/relatorio_medico.pdf.



A inscrição deve ser feita no período de 10 a 27 de setembro pelo site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 30. A prova vai ser aplicada no dia 31 de outubro.

Vagas por estado



Acre: 9 imediatas

Alagoas: 12 imediatas

Amazonas: 28 imediatas e 5 para cadastro

Amapá: 6 imediatas

Bahia: 50 imediatas e 5 para cadastro

Ceará: 35 imediatas e 5 para cadastro

Distrito Federal: 70 imediatas e 5 para cadastro

Distrito Federal - Polo TI: 100 imediatas e 10 para cadastro

Espírito Santo: 10 imediatas

Goiás: 30 imediatas e 5 para cadastro

Maranhão: 10 imediatas

Minas Gerais: 50 imediatas e 5 para cadastro

Mato Grosso do Sul: 15 imediatas

Mato Grosso: 20 imediatas

Pará: 35 imediatas e 5 para cadastro

Paraíba: 6 imediatas

Pernambuco: 40 imediatas e 5 para cadastro

Piauí: 10 imediatas

Paraná: 35 imediatas e 5 para cadastro

Rio de Janeiro: 85 imediatas e 11 para cadastro

Rio Grande do Norte: 10 imediatas

Rondônia: 12 imediatas

Roraima: 6 imediatas

Rio Grande do Sul: 55 imediatas e 7 para cadastro

Sergipe: 42 imediatas e 5 para cadastro

Santa Catarina: 6 imediatas

São Paulo: 207 imediatas e 22 para cadastro

Tocantins: 6 imediatas