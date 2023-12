Banco deve restituir valor a cliente que contratou empréstimo com seguro no Amazonas

É ilegal, por configurar venda casada, a contratação impositiva de um empréstimo com um seguro dental Assim, decidiu o juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira, do TJAM/8º Juizado Cível, determinando que o Bradesco devolva ao autor a cobrança, considerada abusiva, de um valor que por ocasião do depósito referente ao financiamento concedido pelo Banco foi retido a favor de entidade do mesmo grupo econômico, a Bradesco Vida e Previdência S.A. Leia mais em Amazonas Direito.

