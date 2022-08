Bancários ameaçam entrar em greve nesta quinta no Amazonas

"Os Bancários do Amazonas em Assembleia Geral permanente deflagraram estado de greve por tempo indeterminado a partir do dia 01 de setembro, em repúdio à condução da campanha salarial pelo patronal (Fenaban) que menospreza o esforço do bancário, oferecendo um índice abaixo da inflação oficial para reajustar o salário de seu maior patrimônio, o bancário", diz trecho da nota divulgada nas redes sociais pelo Sindicato.

Manaus/AM - Os bancários do Amazonas ameaçam entrar em greve a partir desta quinta-feira (01). A informação foi divulgada, na noite desta terça-feira (30), pelo Sindicado dos Bancários do Estado (SEEB-AM).

