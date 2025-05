Atropelamento deixa três feridos na Av. Cosme Ferreira

Após a colisão, as três vítimas ficaram jogadas na rua e precisaram ser socorridas. Uma dela se recusou a ser levada para o hospital e duas seguiram em uma ambulância do Samu.

O acidente ocorreu por volta das 20h e envolveu uma motocicleta onde estavam duas pessoas, elas também ficaram feridas. Conforme o relato de testemunhas a moto trafegava pelo local, quando o morador de rua surgiu e atravessou a via inesperadamente próximo a um semáforo no entorno da Feira do Coroado.

