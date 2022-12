'Arthur' e 'Maria Alice' lideram; Confira os nomes mais registrados no Amazonas em 2022

Veja abaixo a lista dos 10 nomes preferidos para registro no AM:

A informação foi divulgada pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM).

Manaus/AM - O nome Arthur segue sendo o favorito para o registro de pessoas com o sexo masculino no Amazonas, se mantendo na liderança em 2022, assim como em 2021. O registro de nomes femininos teve mudança com Maria Alice superando Maria Clara.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.