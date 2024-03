Aprovados no Concurso de Ingresso na Carreira do MPAM são convocados; veja lista

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas (DOMPE), divulgou nesta terça-feira (19), o Edital de Convocação do Concurso para Ingresso à Carreira do MPAM, conforme o Edital N° 01/PGJ/2024. Os candidatos listados devem comparecer à sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Av. Coronel Teixeira, 7995, Nova Esperança, em Manaus, no período de 20 a 26 de março de 2024, das 08h às 14h.

O propósito da convocação é a apresentação, pelos candidatos, de cópias e originais dos documentos pessoais e comprobatórios exigidos, conforme especificado no Item 3, do Edital n.º 1-MPE/AM, de 24 de outubro de 2022, além da Lei Complementar n.º 011, de 17.12.1993 e suas alterações.

Esse procedimento é indispensável para a lavratura dos atos nomeatórios e a subsequente posse no Cargo de Promotor de Justiça Substituto, marcando o início da carreira no Ministério Público Estadual. Demais informações podem ser conferidas no documento anexado.

Segue lista dos candidatos convocados:

Gabriela Rabelo Vasconcelos

Taina dos Santos Madela

Aramis Pereira Junior

Bruno Escorcio Cerqueira Barros

Alison Almeida Santos Buchacher

Christian Anderson Ferreira da Gama

Dimaikon Dellon Silva do Nascimento

Marcelo Scarin Jantorno

Paulo Fernandes Medeiros Junior

Matheus de Oliveira Santana

Suelen Shirley Rodrigues da Silva Oliveira

Lucas Souza Pinha

Ludmilla Dematte de Freitas Coutinho

Anne Caroline Amaral de Lima

Elison Nascimento da Silva

Kyara Trindade Barbosa

Marcos Tulio Pereira Correia Junior

Marcos Patrick Sena Leite

Venancio Antonio Castilhos de Freitas Terra

Yury Dutra da Silva

Maria Cynara Rodrigues Cavalcante

Emiliana do Carmo Silva