Amazonas registra queda no número de homicídios na Semana da Pátria

Manaus/AM - Durante a operação Independência realizada pelas Forças de Segurança e Salvamento na Semana da Pátria, o Amazonas registrou uma redução de 35% no número de homicídios. No mesmo período, as ações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) resultaram na prisão de 80 pessoas, a maioria delas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinicius Almeida, destacou que toda a operação foi planejada para proporcionar uma maior sensação de segurança à população e afirmou que o resultado é fruto da união das Forças de Segurança e Salvamento do Estado.

“A integração das instituições foi fundamental para obtermos a redução dos índices durante a operação Independência. É desta forma que atuaremos para combater a criminalidade em todo o estado”, afirmou Almeida.

Homicídios

Durante o período de 4 a 11 de setembro, o número de homicídios no Amazonas apresentou uma redução de 35,71%.

Conforme dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (CIESP), foram registrados 28 crimes desse tipo em 2022, contra 18 registrados no mesmo período deste ano.

Prisões

As prisões foram efetuadas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Polícia Civil (PC-AM). De acordo com dados do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), a maioria das prisões e apreensões ocorreu por tráfico de drogas, roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, e crimes de violência doméstica e feminicídio.

Do total de prisões, 25 foram por tráfico de drogas. Dentre os presos está um idoso de 63 anos, que transportava, em um caminhão frigorífico, mais de meia tonelada de maconha do tipo skank.

O suspeito foi preso no âmbito da operação Independência, por policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) com apoio da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai).