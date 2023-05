Amazonas chega a 2 meses sem confirmar novos casos de Mpox

No geral, o Amazonas segue com um total 352 casos confirmados, sendo 872 notificações, 492 descartados e 16 suspeitos (ainda em investigação). Não há registro de óbito pela doença.

O último caso registrado foi notificado no mês de fevereiro, mas sua confirmação ocorreu no início de março.

Manaus/AM - O Amazonas não registrou novos casos confirmados de Mpox e está há 2 meses sem registros da doença, segundo a nova atualização do cenário da doença no estado divulgada nesta terça-feira (2) pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

