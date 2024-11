Advogado insulta juiz durante sessão do TRE-AM e é detido: ‘vergonha’

Antes do incidente, Raione havia promovido um protesto em frente ao TRE-AM, defendendo a anulação das eleições em Coari. O advogado, que recebeu apenas 62 votos, já havia sido preso no dia da eleição por distribuir dinheiro a eleitores.

“Quero comunicar que esta sessão está suspensa em razão da corte ter sido insultada ao vivo e, portanto, está tomando as providências para que o agressor seja imediatamente à Polícia Federal para que sejam tomadas as providências”, disse Simões.

O presidente do TRE-AM, João Simões, determinou a prisão de Raione, classificando as agressões como insulto, injúria e calúnia. A sessão foi suspensa enquanto as autoridades tomavam as providências cabíveis.

“Sr presidente, o candidato Raione acabou de insultar, injuriar e caluniar o Dr Cassio aqui no plenário, desrespeitando a corte eleitoral”, disse o juiz do pleno Fabrício Marques.

Manaus/AM - A sessão desta quinta-feira (21), do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), foi interrompida após o advogado Raione Cabral Queiroz proferir ofensas ao juiz Cássio André Borges dos Santos. O incidente ocorreu momentos após o colegiado rejeitar recursos contra a candidatura de Adail Pinheiro à prefeitura de Coari.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.