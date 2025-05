Festival de Parintins: Festa dos bumbás impulsiona vendas no comércio em Manaus

Manaus/AM - O 58º Festival de Parintins será realizado nos dias 27, 28 e 29 de junho, na Ilha Tupinambarana, mas o movimento no comércio da capital amazonense já começou a ser aquecido.

No Centro de Manaus, o empresário Igor Rodrigues, de 23 anos, tem uma loja colaborativa, que recebe produtos de diversas marcas amazonenses. Com o crescimento do Festival de Parintins nos últimos anos, o espaço passou a receber cada vez mais clientes em busca de produtos dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

"A gente percebe que tem gerado um impacto muito grande, financeiramente, e na visibilidade também. Temos um aumento nas vendas dos empreendedores, porque esse trabalho que a gente realiza é muito importante, porque gera emprego, renda, impacto social e sustentável", destacou o dono da loja.

É na loja do empresário que a Juliana Landim, de 29 anos, e a Maysa Fagundes, de 29 anos, expõem os produtos da marca delas, voltada para camisetas, ecobags e lenços. De acordo com Juliana, a ideia de produzir algo específico sobre os bumbás surgiu junto com a retomada e crescimento da festa, em 2022.

"A nossa marca já tinha essa simbologia do Amazonas e do Norte. E por que não do maior festival folclórico a céu aberto do mundo? Começamos a ver o que era possível fazer com esse tema dentro da proposta da nossa marca e deu certo", disse a proprietária da marca, Juliana Landim.

Para a outra proprietária, Maysa Fagundes, a valorização do Festival de Parintins representa também a valorização do trabalho feito pelos pequenos, médios e grandes empreendedores, que moram fora da Ilha Tupinambarana, e ganham a oportunidade de comercializar seus trabalhos para um público que procura cada vez mais produtos com a temática.

"Ele (o festival) simboliza o nosso crescimento também. A gente vai crescendo junto com o festival e com a cultura. Lembro de quando era mais nova e não tinha esse 'boom' que tem agora. E eu acho isso maravilhoso como empreendedora e como amazonense. O boi-bumbá é o nosso carro-chefe", destacou a empreendedora.

De 2022 a 2024, mais de 340 mil turistas passaram pela Ilha Tupinambarana, durante o período da festa bovina, movimentando mais de R$ 438 milhões. Os números refletem os investimentos do Governo do Amazonas em capacitações, entrega de equipamentos e destinação de recursos.