Acidente no Viaduto Rei Pelé deixa três pessoas presas às ferragens; vídeo





Manaus/AM - Um grave acidente na noite de sexta-feira (5) deixou três pessoas feridas na zona leste de Manaus. O carro em que estavam colidiu contra a mureta de divisão entre a passagem de nível do Viaduto Rei Pelé e a avenida Camapuã. O impacto foi tão forte que o veículo ficou completamente destruído, e as vítimas ficaram presas às ferragens.

De acordo com testemunhas, no carro estavam um homem, que dirigia, e duas mulheres. O motorista teria perdido o controle da direção e, segundo relatos preliminares, apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Nenhum dos ocupantes teve a identidade revelada até agora.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e utilizou equipamentos especiais para cortar a lataria e retirar as vítimas. Após o resgate, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminharam os três feridos a uma unidade hospitalar.

Até a manhã deste sábado (6), não havia atualização sobre o estado de saúde das vítimas. O caso deve ser investigado pelas autoridades de trânsito e pela Polícia Civil.