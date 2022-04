37 municípios do Amazonas estão em situação de emergência devido cheia dos rios

Manaus/AM - A cheia dos rios do Amazonas já afetou mais de 55 mil pessoas e levou seis municípios a decretar situação de emergência e outros 31 a decretarem situação de alerta, informou a Defesa Civil do Estado.

Em situação de emergência estão Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati e Eirunepé, Juruá e Boca do Acre.

Em situação de alerta está Manaus, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Parintins, Carauari, Juruá, Pauini, Lábrea, Canutama, Borba, Nova Olinda do Norte, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Iranduba, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Silves, Autazes, Urucurituba, Itapiranga, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Maués.

Uma estimativa do governo do Estado no final do ano passado apontou o risco de que a cheia deste ano afetaria pelo menos 500 mil pessoas no Estado, incluindo a capital, Manaus.