Vias de Juruá vão ser pavimentadas por mais de R$ 6 milhões

Juruá/AM – O contribuinte de Juruá vai pagar mais de R$ 6 milhões por serviços de recapeamento e reconstrução de pavimento nas vias da cidade, conforme definido pela concorrência pública nº 001/2021, que elegeu empresa para efetivar as obras. O despacho homologado pelo prefeito de Juruá, José Maria Rodrigues da Rocha Júnior, registra o valor de R$ 6.557.361,18 e informa que a empresa Construtora Diniz – Eireli, será a responsável pelas obras. O extrato do contrato firmado com a Construtora Diniz no dia 11 de janeiro de 2022, informa que o prazo é de 390 dias e registra, em seu cabeçalho, a licitação como concorrência pública nº 001/2022. Os dois documentos estão publicados na edição desta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022.

