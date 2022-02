Tapa buracos em Autazes tem custo de R$ 5,16 milhões

Autazes/AM – A conservação do sistema viário - tapa buracos - na sede municipal, vai ter custos da ordem de R$ 5,16 milhões, conforme proposta acatada pela comissão de licitação de Autazes, por meio da concorrência nº 03/2021-CGL, que elegeu a empresa para tocar as obras.

