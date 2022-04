Subida do Solimões leva Benjamin Constant a situação de emergência

De acordo com o documento divulgado, “estima-se que 3.000 residências na área urbana e rural serão atingidas pela inundação, com 12.685 pessoas afetadas”.

Entre os fatos levados em consideração para editar a medida, o prefeito David Nunes Bemerguy considerou que a calha do Alto Solimões se encontra em status de alerta desde o dia 12 deste mês, assim como a crescente queda de chuvas na região e a subida do nível do rio Solimões que implicam em atingir áreas tanto na zona urbana quanto rural do município.

O nível do rio Solimões atingiu a cota de 12,56 metros no último dia 25 de abril, faltando apenas 1,22 m para atingir a cota histórica de 13,78 m de 2015, registra o documento.

