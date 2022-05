Sem transparência, prefeito de Envira homologa licitações

As empresas que venceram a licitação são: José Francisco Chaves Ferreira – ME e Aidno Soares Bezerra – ME.

O prefeito de Envira, Paulo Ruan Portela Mattos, homologou licitação com 383 itens e que acatou duas propostas vencedoras. No documento divulgado, apenas o número dos itens é registrado. Comprometendo a transparência, o termo de homologação firmado pelo prefeito não informa quanto cada empresa arrematou nem o total a ser pago pelo município às duas vencedoras.

