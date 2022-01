Proteção contra raios em creches de Humaitá tem gasto de R$ 255 mil

Humaitá/AM - As creches Maria Bonfim Santiago Cruz, Jonecy Alves Farias e Linda Lúcia de Miranda, da rede municipal de ensino de Humaitá, vão receber proteção contra raios, de acordo com licitação por tomada de preços nº 004/2021, que elegeu empresa para instalar o serviço. Conforme documento divulgado, a empresa encarregada da instalação é a GF Lobo – Eireli, que cobrou o valor de R$ 255 mil para dotar as creches de sistema de proteção contra descargas elétricas na atmosfera. O prefeito José Cidenei Lobo do Nascimento homologou a licitação no dia 20 de dezembro.

