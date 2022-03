Produtos para laboratórios levam R$ 2 milhões de Maués

Maués/AM – A compra de materiais laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai demandar recursos superiores a R$ 2 milhões, conforme definido pelo pregão presencial n° 004/2022-CPL, que elegeu empresas fornecedoras.

No dia 11 de março, o prefeito de Maués, Carlos Roberto de Oliveira Júnior, homologou a licitação que teve quatro propostas vencedoras, as quais totalizam o montante de R$ 2.088.840,08.

A empresa E C Alves Com. de Medic. e Representação, com R$ 648.901,50, foi a que arrematou o maior valor de itens licitados, as demais são a A R Rodriguez & Cia Ltda, com R$ 641.890,00; a Norte Green Com. de Prods. Farmacêuticos e Hospitalar, com R$ 356.285,98, e a Vimed Com. e Repres. de Produtos Hospitalares, com R$ 441.762,60.