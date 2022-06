Prefeitura de Maués tem gastos sociais acima de R$ 14 milhões

Maués/AM - A compra de telhas, cestas básicas e kit higiene doméstica para doação às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, cadastradas nos serviços assistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social, geram gastos acima de R$ 14 milhões, conforme pregões presenciais n°s 018, 019, 020/2022-CPL, que definiram fornecedores.

O pregão presencial nº 019, que trata da compra de telhas, vai dispender recursos no valor de R$ 6.513.000,00.

As empresas vencedoras da licitação são: ER Facundes – Eireli, com R$ 3.248.000,00 e a Saimon Coelho de Souza – Eireli, com R$ 3.265.000,00.

O pregão presencial n° 020/2022-CPL, com objetivo de adquirir cestas básicas para doação para as famílias, teve como vencedora da licitação a empresa SM Comércio de Prod. Alimentícios e Locações, no valor de R$ 4.499.700,00.

Devidamente homologadas pelo prefeito de Maués, Sérgio Mazzini Leite Filho, os dois pregões somam R$ 11.012.700,00.

Soma dos à aquisição de kit higiene – pregão 018/2022-, por R$ 2.999.700,00, tratado na matéria “Kit higiene gasta R$ 3 milhões da Prefeitura de Maués”, os gastos na área social atingem R$ 14.012.400,00 nessas três licitações.