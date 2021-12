Prefeitura de Juruá compra equipamentos de proteção individual

Juruá/AM – A Secretaria Municipal de Saúde de Juruá vai ter reforço para reduzir os riscos à saúde de seus servidores com a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI). Para isso a prefeitura já licitou e contratou empresa especializada. Conforme a carta contrato nº 047/2021, a empresa MA Barbosa Laboratórios – ME vai fornecer o equivalente a R$ 170.073,00 em EPIs à Secretaria Municipal de Saúde de Juruá. Com prazo de 30 dias, o contrato foi assinado pelo prefeito José Maria Rodrigues da Rocha Junior no último dia 17 de dezembro.

