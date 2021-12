Pontos facultativos e feriados dão quase um mês de folgas no Careiro

Careiro/AM – O calendário de pontos facultativos e feriados de 2022, da Prefeitura do Careiro, foi publicado na edição do Diário Oficial dos Municípios desta quarta-feira, dia 21 de dezembro, e prevê quase um mês de folga para os servidores daquele município. São 25 dias em que só parte essencial dos serviços municipais vão funcionar, entre feriados e pontos facultativos previstos no calendário divulgado, com pelo menos três fins de semanas prolongados. A parte prosaica é que o feriado de Tiradentes – 21 de abril – uma quinta-feira, está prevista como dia 22. Com a correção, é possível que surja mais um fim de semana prolongado. O calendário faz parte do decreto nº 041/2021, assinado pelo prefeito do Careiro, Nathan Macena de Souza, no dia 1º de dezembro. Confira o calendário de 2022:

