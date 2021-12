Moto e caminhonetes vão custar R$ 921 mil em Apuí

Apuí/AM – A Prefeitura de Apuí vai adquirir motocicleta e caminhonetes 4x4, conforme licitação em pregão presencial nº 058/2021/SRP que elegeu a empresa fornecedora dos veículos. O despacho de homologação, do último dia 28, assinado pelo prefeito Marcos Antonio Lise, não define a quantidade de veículos, mas informa que a vencedora da licitação é a Speedy Repres. Comércio e Servs. de Automóveis – Eireli. Conforme o documento divulgado, o valor a ser utilizado na aquisição dos veículos é de R$ 921.769,34.

