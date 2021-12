Material de expediente consome R$ 682 mil em Manicoré

Manicoré/AM – A licitação aberta pela Prefeitura de Manicoré para aquisição de material de expediente destinado às escolas municipais teve apenas uma empresa vencedora para todos os 57 itens que compõem o pregão, informa o despacho de homologação. O pregão presencial nº 85/2021 indicou a empresa Dany Kaiton Pinho dos Santos como a vencedora e responsável pelo fornecimento dos 57 itens licitados, ao preço de R$ 682.492,95. A informação consta do despacho de homologação e adjudicação firmado pelo prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, no último dia 21 dezembro.

