Com 4 salas, creche vai custar R$ 1,15 milhão em Manacapuru

Manacapuru/AM – O bairro Correnteza, em Manacapuru, vai ganhar uma creche com quatro salas de aula, conforme licitação efetivada pela prefeitura local, de acordo com a tomada de preços nº 017/2021. As obras serão efetivadas pela empresa AT Avelar – Eireli e vão custar ao contribuinte o valor de R$ 1.156.182,80, informa o ato de homologação assinado pelo prefeito de Manacapuru, Betanael da Silva D’Ângelo. O despacho do prefeito, datado do dia 21 de dezembro e publicado nesta quarta-feira, também efetiva a adjudicação da construção da creche à AT Avelar.

