Manutenção custa perto de R$ 4 milhões em Atalaia do Norte

Documentos subscritos pelo prefeito de Atalaia do Norte, Denis Linder Rojas de Paiva, no dia 16 de fevereiro, registram despesa no montante de R$ 3.970.200,00 direcionados aos itens licitados.

Atalaia do Norte/AM – A manutenção, reparos, serviços civis e elétricos, adequações e melhorias nas edificações, espaços públicos da prefeitura local vai ter custo perto de R$ 4 milhões, conforme pregão presencial – SRP Nº 074/2021, que definiu valores e empresa para executar as obras.

