Higiene e limpeza levam mais de R$ 2,3 milhões em Benjamin Constant

Conforme documentos sancionados pelo prefeito de Benjamim Constant, David Nunes Bemerguy, no dia 4 de fevereiro, o custo dos produtos incluídos no registro de preços é de R$ 2.376.669,50.

Benjamin Constant/AM – A aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as demandas das secretarias da prefeitura local devem ultrapassar a casa dos R$ 2,3 milhões, de acordo com o pregão presencial nº 005/2022 –CPL/SRP, que definiu as quatro empresas vencedoras e o valor a ser alocado nesses produtos nos próximos 12 meses.

