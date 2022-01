Estrada do aeroporto de Santa Isabel vai ter obras de R$ 4,23 milhões

A obra, vinculada a convênio com a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vai ter custo de R$ 4.235.415,89, a ser pago à empresa JR Fernandes Clementino, de acordo com homologação firmada pelo prefeito de Santa Isabel, José Ribamar Fontes Beleza.

Santa Isabel do Rio Negro/AM – A estrada do aeroporto de Santa Isabel do Rio Negro vai ter obras de revitalização, conforme definição da concorrência pública nº 003/2021, que elegeu empresa e determinou o gasto com as obras.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.