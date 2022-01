Empresas têm empate de R$ 1,75 milhão em licitação de Parintins

Parintins/AM – A aquisição de 325 aparelhos de ar-condicionado pela Prefeitura de Parintins teve um empate entre duas empresas que apresentaram os mesmos preços para os sete modelos licitados, conforme ata divulgada nesta quinta-feira, dia 6, referente ao registro de preços nº 69/2021-CML/PMP. Com prazo de 12 meses, a aquisição dos equipamentos, conforme ata firmada pelo prefeito de Parintins, Frank Luiz da Cunha Garcia no último dia 22 de dezembro, limita a R$ 1.756.675,00 o montante a ser despendido com a eventual compra de todos os aparelhos. As empresas favorecidas na eventual aquisição dos equipamentos foram a N da C Brito Refrigeração e a RMCC Branco. Confira os valores:

