Em Ipixuna, iluminação LED vai consumir R$ 333 mil

Ipixuna/AM - O fornecimento e instalação de luminária de LED, para suprir as necessidades da iluminação pública de Ipixuna têm empresa definida por licitação.



De acordo com o pregão presencial nº 056/2021, a empresa SMB Serviços de Engenharia e Com. de Mat. Elétrico é a vencedora para fornecer os itens licitados, até o montante de R$ 333.441,00.



A prefeita de Ipixuna, Maria do Socorro de Paula Oliveira, homologou e adjudicou à SMB Serviços de Engenharia o fornecimento do material elétrico no último dia 22 de dezembro.

