Custo da reforma de UBS em Maués é de R$ 169 mil

Maués/AM – A prefeitura de Maués já definiu empresa, por meio de licitação, para executar as obras de reforma da Unidade Básica de Saúde Santa Tereza, naquele município. Vencedora da tomada de preços nº 005/2021-CPL, a J I Engenharia é a empresa que vai efetivar a reforma da UBS Santa Tereza, no valor de R$ 169.803,52, conforme a licitação. A homologação e adjudicação da tomada de preços nº 005/2021 foi efetivada pelo prefeito de Maués, Carlos Roberto de Oliveira Junior, no último dia 20 de dezembro.

