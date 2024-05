Vencedores de concurso Mostra ‘Norte na Tela’ são divulgados

Manaus/AM - Foi apresentado nesta sexta-feira (24), o resultado da primeira edição da 1ª Mostra Virtual “Norte na Tela”. Foram três vencedores, entre os 12 conteúdos audiovisuais selecionados pela Lei Paulo Gustavo (LPG).

O primeiro lugar ficou com o espetáculo “Conta a minha história?”, com 51.457 visualizações; seguido por “Entreraios”, em segundo, com 30.213; e “Infinito”, em terceiro, com 19.311. Os prêmios foram respectivamente de R$ 2 mil, R$ 1.500 e R$ 1 mil.

O presidente do Concultura, Neilo Batista, parabenizou os vencedores e destacou a importância da mostra, que utiliza conteúdo e mídia que atingem a nova geração com o poder multiplicador da educação. “A LPG foi um precioso apoio do governo no período de retomada da economia da cultura, gerando emprego e renda aos trabalhadores da cultura”.

O projeto da mostra foi totalmente virtual, com os vídeos dos 12 conteúdos divulgados no perfil do Instagram @nortenatela, e a curadoria composta por Adanilo, Hamyle Nobre e Miguel Monteiro.

O proponente do projeto foi o produtor Inã Figueiredo, especialista em Gestão e Produção Cultural pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Ele destacou a importância do projeto para a visibilidade e valorização dos conteúdos culturais da região Norte.

“A ideia é que o ‘Norte na Tela’ continue e que possamos expandir para toda a região Norte nas próximas edições”, afirmou Figueiredo.

Além dos prêmios em dinheiro, os três vídeos vencedores serão exibidos em escolas públicas de Manaus, ampliando o alcance da cultura para estudantes de ensino fundamental e médio. O objetivo é aproximar os alunos do consumo cultural, incentivando o interesse pelas artes desde cedo.

“A primeira edição da mostra só foi voltada exclusivamente para participantes de Manaus devido ao edital municipal, mas a expectativa é de ampliar o alcance geográfico nas próximas edições”, informou Inã.

Além disso, é considerada pela gestora cultural como um grande sucesso, pois acumulou 5.311 curtidas e 66.111 comentários nos vídeos selecionados, que foram divulgados no perfil do projeto.

Sob a coordenação geral de Inã, produção executiva de Klindson Cruz e identidade visual de Dávilla Holanda, a Mostra Virtual “Norte na Tela” teve como objetivo democratizar a cultura utilizando as redes sociais como ferramenta de disseminação.

Vencedores

“Conta a Minha História?” conta a história do luto de uma mãe que perde seu filho de forma violenta e oferece uma reflexão sobre os laços inquebráveis entre mãe e filho, além de uma denúncia realidade violenta para algumas minorias. É dirigido, roteirizado e produzido por Marcelo Oliveira e conta com os atores Evelyn Félix e Duca no elenco.

“Entreraios” é um convite da Companhia Vilaça para ver a noite virar dia através de movimentações que traduzem sentimentos como alegria, sintonia e sinergia. Hanna Vilaça assina a direção, edição, roteiro, sonoplastia e coreografia da obra.

“Infinito” questiona até onde somos limitados por barreiras invisíveis que nos impedem de avançar. Com uma narrativa introspectiva, o filme mostra que para superar os obstáculos internos e transformar o definitivo em algo passageiro. A obra é protagonizada pela bailarina Hanna Vilaça e tem sonoplastia assinada por Yara Costa.