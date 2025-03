Produtora realiza a Semana do Cinema Amazonense; confira programação

Manaus/AM - A Jamary Films promove a Semana do Cinema Amazonense, um evento imperdível para os amantes da sétima arte. Com o objetivo de reunir os principais cineastas e produtores do estado, o evento conta com encontros formativos diários, oferecendo aulas e palestras com os mais renomados nomes do cinema amazonense.

O evento acontece no dia 8 de março, sábado, das 14h às 18h30, e nos dias 10 a 14 de março, segunda a sexta, das 18h às 22h30, no CAUA – Centro de Artes da UFAM, localizado na Rua Monsenhor Coutinho, 724, Centro, Manaus.

Entre os palestrantes confirmados estão Bernardo Abinader, Flavia Abtibol, Ana Ligia Pimentel, Begê Muniz, Elisa Telles, Thiago Moraes, Saleyna Borges, Henrique Amud, Carlos Barbosa e Clemilson Farias. O evento gratuito aborda diversos temas relacionados à produção cinematográfica no Amazonas, proporcionando uma oportunidade única para estudantes, amadores e profissionais da área aprimorarem seus conhecimentos e estreitarem laços com os cineastas locais.

A iniciativa busca oferecer uma formação de qualidade para aqueles interessados no ramo do audiovisual e fomentar o crescimento do cinema amazonense. O público-alvo inclui estudantes de cinema, profissionais e qualquer pessoa a partir de 16 anos com interesse na área. A entrada é gratuita.

Mais informações estão disponíveis no perfil do Instagram da Jamary Films @jamaryfilms.

Confira a programação

Dia 8

14:00 as 16:00 - Bernardo Ale Abinader – confirmado!

16:30 as 18:30 – Henrique Amud – confirmado!



Dia 10

18 as 20h – Saleyna Borges – confirmado!

20h30 as 22:30h – Ana ligia Pimentel – confirmado



Dia 11-

18 as 20h – Carlos Barbosa – confirmado!

20h30 as 22:30h – Clemilson Barbosa – confirmado!



Dia 12

18 as 20h – Begê Muniz

20h30 as 22:30h – Elisa Telles



Dia 13 –

18 as 20h – Flavia Abtibol – confirmado!

20:30 as 22: 30h – Thiago Morais – confirmado!



Dia 14 –

Abertura – Paranoia ou Mistificação

Exibição série Jamary