'Musigatos' promete emocionar Manaus com show musical inédito e gratuito

A cidade de Manaus será palco da estreia do aguardado espetáculo musical “Musigatos”, que promete transformar a noite de sábado (9 de novembro) em uma experiência única para toda a família. O evento será realizado no Teatro da Instalação com entrada gratuita e medidas inclusivas que garantem a acessibilidade de todos os públicos.

Dirigido pelos talentosos artistas amazonenses Kennedy Fialho e Ítala Lima, o show conta a emocionante história de quatro animais de rua – Gatuzo, Neve, Babi e Caramelo – que sonham em encontrar um lar. Por meio de canções autorais e um texto teatral inédito, “Musigatos” traz uma reflexão lúdica sobre a vida de animais abandonados, tocando corações e sensibilizando sobre a realidade desses seres que buscam acolhimento e carinho.

A música “Astrogato”, grande destaque do espetáculo, já está disponível nas plataformas digitais e vem sendo elogiada pela crítica por sua mensagem de esperança.

Segundo Ítala Lima, cantora e atriz que interpreta Neve, a canção narra o sonho de Gatuzo, que deseja viajar pelo espaço e encontrar um lugar onde os animais abandonados possam ser acolhidos. “Queremos transmitir uma mensagem de esperança e carinho por meio dessa música, que reflete o desejo de um mundo melhor para todos os seres vivos”, ressalta Ítala.

Com uma banda ao vivo e interações teatrais, o musical promete uma imersão completa, oferecendo momentos de emoção e diversão tanto para o público infantil quanto para adultos.

A origem do projeto

O projeto “Musigatos” nasceu em 2020, fruto da parceria entre Kennedy Fialho e Ítala Lima, que, ao adotarem uma gata abandonada em Manaus, encontraram a inspiração para criar as canções que hoje compõem o musical. Segundo o proponente do projeto, o cantor e compositor Kennedy Fialho, a experiência de adoção trouxe uma nova visão sobre o cuidado e o amor pelos animais, que se reflete na obra.

"A criação de Musigatos foi um processo de descobertas e amor. Ver aquele animal frágil precisando de cuidado inspirou a primeira canção do show, ‘Chamego Meu’, e, a partir daí, outras histórias e músicas surgiram", relembra Kennedy Fialho, que também interpreta o personagem Gatuzo no espetáculo.



Inclusão e acessibilidade

Além do seu conteúdo artístico inovador, Musigatos é um show que preza pela acessibilidade. O espetáculo conta com recursos de libras e audiodescrição, além de recepção acessível, para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida também possam desfrutar da experiência.

Dentre os artistas que integram o elenco do projeto, está o diretor de cênica do Musigatos, o ator Cleciano Cardoso, que também interpretará o cachorro Caramelo, e a atriz Jussara Costa, que interpreta a gatinha Babi.

O projeto é uma realização da Sol do Norte Produções Culturais, através da Lei Federal Paulo Gustavo, com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, Conselho Estadual de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Governo Federal, por meio do Edital de Fomento às Artes e Cultura, reforçando o compromisso com a promoção da cultura acessível e gratuita em Manaus.

Um espetáculo para todas as idades



Voltado para o público infantil, mas também capaz de emocionar adultos, “Musigatos” é um convite para toda a família vivenciar uma noite inesquecível de música, teatro e empatia.

As canções que compõem o espetáculo já estão disponíveis nas plataformas digitais, permitindo que o público conheça o universo do Musigatos antes da grande estreia. Siga as redes sociais oficiais do espetáculo para ficar por dentro de todas as novidades.