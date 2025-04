Manaus ganha hamburgueria temática inspirada no universo de Harry Potter

Manaus/AM - Manaus ganha nesta quarta-feira (1º) uma hamburgueria temática inspirada no universo de Harry Potter. Batizado de “Beco Mágico”, o novo espaço foi inaugurado às vésperas do Dia Internacional de Harry Potter, celebrado em 2 de maio, e promete atrair fãs da saga com ambiente imersivo, cardápio criativo e decoração inspirada no mundo bruxo.

A proposta do espaço é oferecer uma imersão completa no mundo bruxo, com pratos e bebidas inspirados nos personagens da saga, além de ambientes decorados com referências icônicas, como o chapéu seletor, a mesa de Dumbledore e a simulação da estação de trem. A unidade também conta com uma loja de souvenirs e aceita reservas via Instagram (@becomagicomanaus).

Segundo Jhony Abreu, um dos responsáveis pela filial, a hamburgueria foi pensada “por fãs, para fãs”, e busca criar memórias mágicas para pessoas de todas as idades. Ele destaca que o projeto combina gastronomia e entretenimento, com cardápio criativo que inclui hambúrgueres como “VoldePicanha” e “Pomo de Ouro”, além da tradicional cerveja amanteigada — disponível nas versões alcoólica e sem álcool.

A CEO da rede, Vanessa Peres, ressalta a importância da chegada ao Amazonas e afirma que o “Beco Mágico” busca ir além da ambientação, priorizando a qualidade dos produtos e a experiência dos visitantes. “Chegar à região é celebrar a diversidade e a riqueza cultural do nosso país. Queremos transformar cada visita em uma história encantada”, afirma.